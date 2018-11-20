УФАС займется незаконными киосками на Кировке

Фото с сайта cheladmin.ru

Антимонопольная служба проверит законность размещения нестационарных торговых объектов на улице Кирова.

Управление культуры Челябинска предоставило пешеходную часть улицы в бессрочное пользование МАУ «Городской сад имени А.С. Пушкина». Однако учреждение использовало его не только в профильной сфере культурного ведомства, но также разрешало предпринимателям устанавливать там ларьки и рекламные конструкции.

Выяснилось, что киоски на Кировке не включены в территориальную схему размещения нестационарных торговых объектов. Сейчас УФАС проводит проверку законности предоставления участков коммерсантам. Также в антимонопольной службе разбираются, на каком основании управление культуры Челябинска дало полномочия «Городскому саду имени А.С. Пушкина» предоставлять землю на Кировке под торговые площади.

Возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции, его рассмотрение состоится 30 ноября, сообщили в пресс-службе УФАС.

Фото с сайта cheladmin.ru



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