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УФАС займется незаконными киосками на Кировке
20.11.2018 г. 13:20
Антимонопольная служба проверит законность размещения нестационарных торговых объектов на улице Кирова.
Управление культуры Челябинска предоставило пешеходную часть улицы в бессрочное пользование МАУ «Городской сад имени А.С. Пушкина». Однако учреждение использовало его не только в профильной сфере культурного ведомства, но также разрешало предпринимателям устанавливать там ларьки и рекламные конструкции.
Выяснилось, что киоски на Кировке не включены в территориальную схему размещения нестационарных торговых объектов. Сейчас УФАС проводит проверку законности предоставления участков коммерсантам. Также в антимонопольной службе разбираются, на каком основании управление культуры Челябинска дало полномочия «Городскому саду имени А.С. Пушкина» предоставлять землю на Кировке под торговые площади.
Возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции, его рассмотрение состоится 30 ноября, сообщили в пресс-службе УФАС.
Фото с сайта cheladmin.ru
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