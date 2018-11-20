Челябинский вуз через суд пытался выселить из общежития 80-летнего инвалида

Фото с сайта 74.мвд.рф

ЧелГУ требовал выселить из комнаты общежития 80-летнего ветерана труда.

Пожилой женщине предоставили комнату во время работы в образовательном учреждении. С 2000 года ветеран труда, инвалид II группы является нуждающейся в жилье. Несмотря на это, университет предъявил в суд иск о выселении женщины.

Ректору вуза объявили предостережение. По закону университет не может выселить пенсионерку, не предоставив ей другое жилое помещение. Права инвалида восстановлены, исковое заявление отозвано, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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