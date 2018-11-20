Мэр Екатеринбурга усомнился в необходимости реконструкции челябинского аэропорта

Фото с сайта uralpolit.ru

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что Челябинску не нужен аэропорт мирового класса.

По мнению Александра Высокинского, челябинцы могут пользоваться екатеринбургским аэропортом при условии строительства уральской ВСМ. Об этом мэр Екатеринбурга заявил в интервью порталу «Регионы online».

«Если из одного мегаполиса в другой можно будет добраться за час с небольшим — это даст мощный импульс для развития общей инфраструктуры. В том числе — для обмена трудовыми ресурсами, идеями, финансами, резко повысит инвестиционную привлекательность обоих городов. Зачем, например, строить еще один аэропорт мирового класса в Челябинске? Возможностей порта Кольцово уже достаточно для обслуживания пассажиров и Екатеринбурга, и Челябинска (при условии запуска ВСМ)», — подчеркнул Александр Высокинский.

Он также отметил, что города и регионы должны сотрудничать между собой, а не конкурировать.

Челябинский аэропорт начали реконструировать в ходе подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые примет город в 2020 году. Масштабные работы планируют завершить в 2035 году. После этого аэропорт получит III категорию Международной организации гражданской авиации и станет в один ряд с Шереметьево, Домодедово и Пулково.

Фото с сайта uralpolit.ru



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