Челябинские депутаты приняли отставку Евгения Тефтелева и назначили врио мэра Владимира Елистратова

Фото с сайта gubernator74.ru

В челябинской городской думе состоялось заседание по вопросу отставки главы города.

Заседание открылось во вторник, 20 ноября, и продолжалось около 15 минут. Депутаты единогласно утвердили отставку Евгения Тефтелева с поста мэра по собственному желанию и возложили полномочия градоначальника на вице-мэра по правовым и имущественным вопросам Владимира Елистратова. Его кандидатуру ранее предложил губернатор Борис Дубровский.

Как сообщает 74.ru, спикер городской думы Станислав Мошаров поблагодарил Евгения Тефтелева за налаживание совместной работы. Сам бывший мэр сказал, что пытался понять чаяния депутатов и местных жителей и пообещал дальше работать на благо города в областном правительстве, добавляет издание. Также Евгений Тефтелев понадеялся, что новый и.о. главы быстро включится в работу и внесет новые веяния.

Днем ранее глава региона потребовал от Владимира Елистратова оперативно вникнуть в суть проблем Челябинска и поставил ему первые задачи в области городского благоустройства.

Фото с сайта gubernator74.ru



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