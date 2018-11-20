Проект второй очереди реконструкции челябинского аэропорта получил одобрение Главгосэкспертизы

Фото с сайта cekport.ru

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект второго этапа работ в аэропорту Челябинска.

В рамках второго этапа реконструкции на летном поле построят новый перрон с местами стоянки воздушных судов, новую рулежную дорожку, трансформаторную подстанцию и дренажную систему. Также предусмотрена установка освещения и модернизация сетей электроснабжения, линий связи и управления.

В апреле Главгосэкспертиза одобрила проект нового пассажирского терминала внутренних линий. Его строительство идет в данный момент. Завершить реконструкцию воздушной гавани Челябинска планируется к 2020 году, когда в городе будут проходить мероприятия саммитов ШОС и БРИКС.

Фото с сайта cekport.ru

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