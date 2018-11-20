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Проект второй очереди реконструкции челябинского аэропорта получил одобрение Главгосэкспертизы
20.11.2018 г. 10:36
Фото с сайта cekport.ru
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект второго этапа работ в аэропорту Челябинска.
В рамках второго этапа реконструкции на летном поле построят новый перрон с местами стоянки воздушных судов, новую рулежную дорожку, трансформаторную подстанцию и дренажную систему. Также предусмотрена установка освещения и модернизация сетей электроснабжения, линий связи и управления.
В апреле Главгосэкспертиза одобрила проект нового пассажирского терминала внутренних линий. Его строительство идет в данный момент. Завершить реконструкцию воздушной гавани Челябинска планируется к 2020 году, когда в городе будут проходить мероприятия саммитов ШОС и БРИКС.
Фото с сайта cekport.ru
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