В Златоусте на три месяца закрыли школьный спортивный зал из-за повышенного уровня радона

Фото: Пресс-служба УФССП Челябинской области

Приставы на три месяца приостановили занятия в спортивном зале одной из школ Златоуста.

Речь идет о школе №18. Роспотребнадзор в ходе проверки обнаружил в спортивном зале учреждения превышение уровня радона в два раза. Представитель школы отметил, что сейчас принимаются меры для устранения нарушений — зал проветривается. Кроме того, издан приказ о запрете занятий в помещении.

В марте 2017 года в адрес школы направляли письмо с предложением уложить бетонную подушку под полом и установить механическую вентиляцию. Однако меры не были приняты, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП. Златоустовский горсуд приказал приостановить деятельность спортзала на 90 суток.

Фото: Пресс-служба УФССП Челябинской области

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