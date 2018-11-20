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В Златоусте на три месяца закрыли школьный спортивный зал из-за повышенного уровня радона
20.11.2018 г. 10:34
Фото: Пресс-служба УФССП Челябинской области
Приставы на три месяца приостановили занятия в спортивном зале одной из школ Златоуста.
Речь идет о школе №18. Роспотребнадзор в ходе проверки обнаружил в спортивном зале учреждения превышение уровня радона в два раза. Представитель школы отметил, что сейчас принимаются меры для устранения нарушений — зал проветривается. Кроме того, издан приказ о запрете занятий в помещении.
В марте 2017 года в адрес школы направляли письмо с предложением уложить бетонную подушку под полом и установить механическую вентиляцию. Однако меры не были приняты, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП. Златоустовский горсуд приказал приостановить деятельность спортзала на 90 суток.
Фото: Пресс-служба УФССП Челябинской области
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