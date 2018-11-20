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В ближайшие два года рост доходов южноуральцев будет практически нулевым
20.11.2018 г. 10:26
В Финансовом университете при правительстве России составили прогноз роста реальных располагаемых доходов населения.
По данным исследования, в 2019 году рост заработной платы в стране ожидается от 4 до 6%. Однако реальные доходы россиян с учетом обязательных платежей и индекса потребительских цен будут стагнировать возле нулевой отметки. Колебания составят не более 1,5% как в плюс, так и в минус.
Сколько-нибудь заметный рост — от 5 до 6,5% — в 2019 году покажут только доходы жителей Крыма и Севастополя. Примерно на 2,5% увеличится показатель в Самарской, Ленинградской, Орловской и Костромской области. На Южном Урале ситуация близка к стагнации — динамика роста доходов будет положительной, однако составит всего 0,4%.
Эксперты называют причиной сложившейся ситуации высокий уровень закредитованности населения. Кроме того, на замедление темпов роста реальных доходов влияет повышение налогов и связанных с ними штрафов и платежей.
Фото с сайта pixabay.com
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