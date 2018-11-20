В Озерске мужчина застрелил бывшую жену в цветочном магазине

Фото с сайта sledcom.ru

В цветочном магазине Озерска обнаружили тела мужчины и женщины.

Убийство произошло днем в понедельник, 19 ноября, в цветочном киоске на улице Ленина. По предварительным данным, мужчина предложил бывшей супруге вернуться к нему. Получив отказ, южноуралец застрелил женщину из обреза охотничьего ружья. Затем он выстрелил в себя.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. По информации СМИ, убийство произошло на глазах дочери супругов.

Фото с сайта sledcom.ru



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