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В Челябинске любитель экстремального вождения провалился под лед на Первом озере
20.11.2018 г. 08:51
Челябинский дрифтер утопил свой автомобиль на Первом озере.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 18 ноября. Водитель автомобиля Ford Fusion выехал на едва замерзший водоем в Тракторозаводском районе. 28-летний мужчина хотел подрифтовать на льду, однако в 50 метрах от берега неокрепшее покрытие треснуло и провалилось. Водитель успел выбраться из начавшего тонуть автомобиля. Машина оказалась затоплена на глубине пяти метров.
В региональном управлении МЧС напомнили южноуральцам, что выезжать на лед на автотранспорте категорически запрещено. Любителей зимней рыбалки предупреждают, что выходить на поверхность водоемов опасно, пока толщина покрытия не достигла 10 сантиметров. В минувшую пятницу, 16 ноября, на озере Смолино под лед провалился 58-летний рыбак. Мужчина не смог выбраться, его тело из воды извлекли спасатели.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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