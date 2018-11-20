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Челябинских перевозчиков уличили в сговоре из-за повышения стоимости проезда в маршрутках
20.11.2018 г. 08:49
Фото с сайта 74.мвд.рф
Челябинское УФАС признало подорожание стоимости проезда в маршрутках результатом сговора.
Антимонопольное ведомство установило, что перевозчики заключили соглашение о повышении цены поездки с 23 до 25 рублей. Нарушителями признали 24 компании, при этом только у одной имелось разрешение на перевозки по нерегулируемым тарифам. С оператора челябинских городских автобусов — предприятия «Общественный городской транспорт» — подозрения в сговоре сняли.
В отношении компаний-перевозчиков УФАС возбудит административные дела. Как отметили в ведомстве, участников сговора ждут штрафы в размере части выручки.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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