Челябинских перевозчиков уличили в сговоре из-за повышения стоимости проезда в маршрутках

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинское УФАС признало подорожание стоимости проезда в маршрутках результатом сговора.

Антимонопольное ведомство установило, что перевозчики заключили соглашение о повышении цены поездки с 23 до 25 рублей. Нарушителями признали 24 компании, при этом только у одной имелось разрешение на перевозки по нерегулируемым тарифам. С оператора челябинских городских автобусов — предприятия «Общественный городской транспорт» — подозрения в сговоре сняли.

В отношении компаний-перевозчиков УФАС возбудит административные дела. Как отметили в ведомстве, участников сговора ждут штрафы в размере части выручки.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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