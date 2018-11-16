В Челябинске будут судить мужчину, который избил 11-летнего школьника

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в избиении школьника.

По версии следствия, днем 20 сентября 2018 года в одной из школ Металлургического района 46-летний мужчина избил 11-летнего ребенка. Известно, что пострадавший был в ссоре с сыном обвиняемого. Школьника госпитализировали с травмой живота. Следствие собрало достаточную доказательную базу, дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта sledcom.ru



Все новости за 16.11.2018 г.»