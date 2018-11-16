В черный список УФАС включили компанию, не выполнившую контракт по благоустройству Ленинского района

Фото с сайта www.vladtime.ru

Челябинское УФАС включило ООО «ЮНИОН» в реестр недобросовестных поставщиков.

В июле 2017 года администрация Ленинского района заключила контракт с организацией на 7,8 млн рублей. Позже договор пришлось расторгнуть из-за нарушений со стороны подрядчика. Так, «ЮНИОН» не в полном объеме уложил асфальт на парковке по улице Вагнера. Также организация нарушила срок исполнения контракта.

Челябинское УФАС включило «ЮНИОН» в реестр недобросовестных поставщиков на два года. В течение этого периода компания не сможет участвовать в закупках, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта www.vladtime.ru

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