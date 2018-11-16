Вокруг Челябинска предложили создать пять агломерационных центров

Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинскую агломерацию предложили укрупнить благоустроенными пригородами.

Проект развития пригородных поселков разрабатывает компания DevelopmentPro. Его представили на форуме «Города России» в Екатеринбурге. Как сообщает «Ъ-Южный Урал», на данный момент разработаны стратегии пяти агломерационных центров. Это поселки «Терема» в Сосновском районе, «Авангард» рядом с Саргазами, «Мирославль» на берегу Второго озера, «Атлас» на Краснопольской площадке, а также одна территория в Еткульском районе.

Центры появятся на частной земле, владельцы участков будут заниматься их развитием и привлечением бизнеса. Численность населения в поселках будет составлять от 15 тыс. до 30 тыс. человек. Там для жителей создадут комфортные условия. Стоимость каждого проекта в отдельности по предварительным оценкам составит 10-20 млрд рублей. По замыслу авторов идеи, появления центров позволит стимулировать потребление, развивать торговлю и другой бизнес на всей территории Челябинской агломерации. Завершить теоретические изыскания специалисты планируют до конца 2018 года. В следующем году начнется поиск механизмов господдержки проекта.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 16.11.2018 г.»