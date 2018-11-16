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Вокруг Челябинска предложили создать пять агломерационных центров
16.11.2018 г. 15:43
Челябинскую агломерацию предложили укрупнить благоустроенными пригородами.
Проект развития пригородных поселков разрабатывает компания DevelopmentPro. Его представили на форуме «Города России» в Екатеринбурге. Как сообщает «Ъ-Южный Урал», на данный момент разработаны стратегии пяти агломерационных центров. Это поселки «Терема» в Сосновском районе, «Авангард» рядом с Саргазами, «Мирославль» на берегу Второго озера, «Атлас» на Краснопольской площадке, а также одна территория в Еткульском районе.
Центры появятся на частной земле, владельцы участков будут заниматься их развитием и привлечением бизнеса. Численность населения в поселках будет составлять от 15 тыс. до 30 тыс. человек. Там для жителей создадут комфортные условия. Стоимость каждого проекта в отдельности по предварительным оценкам составит 10-20 млрд рублей. По замыслу авторов идеи, появления центров позволит стимулировать потребление, развивать торговлю и другой бизнес на всей территории Челябинской агломерации. Завершить теоретические изыскания специалисты планируют до конца 2018 года. В следующем году начнется поиск механизмов господдержки проекта.
Фото с сайта cheladmin.ru
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