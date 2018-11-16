Топ-5 новостей Челябинска

Фото: телеграм-канал «Молнии Дубровского»

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 10 по 16 ноября 2018 года.

Евгений Тефтелев уходит с поста главы Челябинска

Борис Дубровский объявил об уходе Евгения Тефтелева с поста мэра Челябинска. Заявление прозвучало в четверг, 15 ноября, на встрече с руководством города, главами городских районов и депутатами городской думы в резиденции губернатора.

Смена главы города позволит придать новый импульс развитию города и улучшению качества жизни челябинцев, считает Борис Дубровский. «За прошедшие четыре года в городе удалось достичь определенных результатов, хотя, были и ошибки, и сложности, мы все хорошо о них знаем. Сейчас перед Челябинском встают новые задачи, нужен новый импульс для развития. Городская администрация должна работать эффективнее, более открыто, быть в постоянном диалоге с жителями», — приводит слова главы региона телеграм-канал «Молнии Дубровского». Временно исполняющего обязанности мэра назначат на заседании гордумы, которое пройдет 20 ноября.

Фото: телеграм-канал «Молнии Дубровского»

По мнению Дубровского, глава Челябинска должен обладать несколькими качествами. «Во-первых, это должен быть человек, хорошо знакомый с городским хозяйством, специалист во всех сферах городской жизни. Во-вторых, он должен быть открытым для людей, жить их интересами, заботами и нуждами, слышать земляков, реагировать на их наказы. В-третьих, важно, чтобы это был патриот Челябинска, человек, который любит наш город и сможет неравнодушно и ответственно руководить столицей региона», — заявил губернатор.

Тефтелев стал главой администрации Челябинска в декабре 2014 года. До этого четыре года был мэром Магнитогорска. Депутаты челябинской городской думы примут отставку Евгения Тефтелева 20 ноября. В повестке кроме сложения полномочий с бывшего градоначальника — назначение исполняющего обязанности главы города. Губернатор предложил временно возглавить администрацию вице-мэру по правовым и имущественным вопросам Владимиру Елистратову.

Фото с сайта cheladmin.ru

В пресс-службе думы отметили, что депутаты выберут нового мэра в течение ближайших шести месяцев из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

По сообщениям СМИ, Евгений Тефтелев готовится перейти в областное правительство. Предполагается, что бывший градоначальник станет заместителем губернатора, курирующим министерство имущества и управление делами губернатора и правительства.

Челябинск посетил глава минприроды России Дмитрий Кобылкин

В Челябинск с рабочим визитом в пятницу, 16 ноября, прибыл министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин. Сначала он проинспектировал металлургическое производство на «Мечеле» и «Мечел-Коксе». Там до 2020 года запланированы меры по снижению вредного влияния на экологию. Объем затрат оценивается в 3 млрд рублей, ожидаемый эффект — сокращение объемов выбросов на 2 тыс. 200 тонн в год.

Фото с сайта www.mnr.gov.ru

Дмитрий Кобылкин также посетил закрытую в сентябре челябинскую свалку. Проект рекультивации объекта до 2021 года получил положительное заключение экспертизы. На его реализацию из федерального бюджета выделят 2 млрд рублей. Глава минприроды Дмитрий Кобылкин пообещал, что рекультивацией свалки будет заниматься единственный исполнитель. Срок окончания работ по рекультивации объекта перенесли с 2020 на 2019 год.

«Первый анализ показал, что газов там немного по сравнению с крупнейшими полигонами страны, как и фильтрата, поэтому процесс дегазации объекта реально завершить до саммитов», — пишет Владимир Бурматов. После этого свалка станет безвредной для окружающей среды. По словам депутата, дальнейшую судьбу территории определят местные жители на конкурсе.

Фото с сайта www.mnr.gov.ru

В челябинском кластере построят новый полигон коммунальных отходов. Его планируют разместить в Чишме. По данным министерства природных ресурсов и экологии России, работы начнутся в середине 2020 года.

Заключительный пункт визита Дмитрия Кобылкина в Челябинск — совещание с представителями местных и региональных властей по вопросам реализации на Южном Урале федеральных проектов «Чистая страна» и «Чистый воздух».

Бывшая сотрудница челябинской колонии №5 заявила, что ее избивало начальство

Капитан ФСИН записала видеоролик, где сообщила о нескольких фактах избиения. Видеообращение опубликовано на сайте ассоциации адвокатов России «За права человека». Капитан ФСИН Екатерина Шакурова пояснила, что первый раз руководитель избил ее в 2016 году, после чего она была уволена. Потом восстановилась на работе в колонии №5, но произошло то же самое. Сейчас женщина пытается вернуться в третий раз. По словам Екатерины Шакуровой, против избивавших ее было возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Видео: Права Человека / youtube.com

Несмотря на доказательства, дело было прекращено, основанием стало якобы отсутствие состава преступления, сказано в тексте на сайте ассоциации. Екатерина Шакурова адресовала видеообращеине главе СК Александру Бастрыкину и начальнику ФСИН Геннадию Корниенко. Она попросила быстрее рассмотреть уголовное дело и разобраться в ситуации с незаконным увольнением.

В челябинском ГУФСИН информацию об избиении бывшей сотрудницы отрицают. Официальный комментарий опубликовали на сайте ведомства. Там говорится, что Екатерину Шакурову в мае 2015 года уволили по результатам служебной проверки в связи с неисполнением должностных обязанностей. В сентябре ее восстановили на работе, а в августе 2016 года у нее закончился контракт. Суд отказал в его продлении. «Жалобы Шакуровой на то, что она была якобы избита своим коллегой, также не соответствуют действительности, уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступлений», — говорится в сообщении.

Челябинская прокуратура требует завести уголовное дело на замдиректора ООО «Общественный городской транспорт»

Из-за долгов по зарплате заместителю руководителя компании «Общественный городской транспорт» грозит уголовное дело. Прокуратура провела проверку в организации по факту невыплаты зарплаты водителям автобусов. Выяснилось, что замдиректора «ОГТ» параллельно возглавлял ООО «Первая гильдия+», которое также занимается перевозками. Он злоупотребил полномочиями и совместил движение частных и муниципальных автобусов по одним маршрутам. Это привело к тому, что у общественного транспорта существенно упала выручка.

Фото с сайта cheladmin.ru

Также замруководителя подозревают в заключении невыгодного договора с аффилированной организацией. Он приобрел шесть автобусов на созданное им же юрлицо и сдавал их в аренду компании «Общественный городской транспорт» по завышенной цене. Как отметили в надзорном ведомстве, эти действия привели к нарушениям в сфере оплаты труда работников.

Материалы проверки прокуратура направила в полицию. Сейчас там решают вопрос о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

Поводом для прокурорской проверки проверки стал долг по зарплате перед работниками организации, которые 2 ноября объявили забастовку. Тогда часть автобусов не вышла на линии. Задолженность «Общественного городского транспорта» перед 500 сотрудниками превышала 16 млн рублей. Деньги им начали выплачивать частями с 6 ноября. В отношении руководителя организации Дмитрия Холода возбуждено административное дело.

Две челябинки — Наталья Краснова и Ирина Шейк — возглавили рейтинг самых сексуальных женщин России

Журнал MAXIM подвел итоги читательского голосования за самую сексуальную женщину России.

Первое место в рейтинге заняла Наталья Краснова — за нее проголосовали почти 10 тыс. человек. Лидерство в читательском голосовании 38-летняя челябинка ранее прокомментировала на своей странице в Instagram.

«Если победу нечаянно присудят мне, то самой сексуальной женщиной будет самая неидеальная: с кривыми зубами, с неправильно сросшейся после перелома стопой, с попой в метр объемом, с большим носом забавный очкарик», — прокомментировала Наталья Краснова. Блогер пообещала приехать на церемонию награждения победителей в домашней одежде, в очках, без макияжа и утягивающего белья.

Фото с сайта www.maximonline.ru

Второе место с небольшим отрывом от лидера заняла другая представительница Южного Урала — супермодель Ирина Шейк, уроженка Еманжелинска. Замыкает топ-3 телеведущая Анастасия Ивлеева.

Фото с сайта www.maximonline.ru

Редакция журнала MAXIM пообещала опубликовать окончательный рейтинг в конце декабря — при этом совместят голоса читателей и мнение экспертного жюри.

Наталья Краснова длительное время выступала в КВН, была участницей телевизионных стендап-шоу. 7 июня на прямой линии с президентом Владимиром Путиным она задала вопрос о том, когда блогинг получит статус полноценной профессии. Глава государства напомнил ей, что она, по сути, живет на доходы от рекламы, и согласился с необходимостью формализовать блогеров в правовом поле.

Все новости за 16.11.2018 г.»