В 2019 году в Челябинске благоустроят скверы возле кинотеатра Пушкина и музыкального училища

Фото с сайта cheladmin.ru

Жители Советского района высказали свои предложения по благоустройству на 2019 год.

Челябинцы приняли участие во встрече с активистами движения «За возрождение Урала». Она была посвящена программе благоустройства территорий на 2019 год. Встреча состоялась в четверг, 15 ноября, во дворце культуры имени Колющенко. Жители района подняли вопрос о возобновлении строительства развязки, связывающей улицу Дарвина и металлобазу. Челябинцам предложили оставить свои пожелания в письменном виде. После рассмотрения всех инициатив будет сформирована итоговая программа.

В 2019 году в Советском районе отремонтируют несколько парков, в том числе скверы возле института искусств имени Чайковского и кинотеатра имени Пушкина. Кроме того, планируется благоустройство пляжа в поселке Смолино.

Фото с сайта cheladmin.ru

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