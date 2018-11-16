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На Южном Урале ожидаются метели, сильный ветер и гололедица
16.11.2018 г. 14:41
Фото с сайта tvtomsk.ru
В Челябинской области объявили штормовое предупреждение на субботу, 17 ноября.
По данным челябинского гидрометцентра, в субботу в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. На севере области прогнозируют небольшой снег. В отдельных районах ожидаются слабые метели. На некоторых участках дороги появится гололедица.
Ветер ожидается западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с. Региональное управление МЧС рекомендует при усилении ветра не выходить на улицу.
В ночь на субботу температура воздуха опустится до -8, на юге — до -16. Днем в регионе будет +4 - -1.
Фото с сайта tvtomsk.ru
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