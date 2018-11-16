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В 2019 году в Челябинске реконструируют площадь перед кинотеатром «Победа»
16.11.2018 г. 14:36
Жители Курчатовского района выбрали объекты, которых коснется реконструкция и благоустройство.
Общественные слушания прошли в районном отделении движения «За возрождение Урала» в четверг, 15 ноября. Местные жители выбрали несколько приоритетных проектов по благоустройству. Среди них реконструкция площади перед кинотеатром «Победа» на Комсомольском проспекте, реставрация здания детской филармонии на улице Солнечной и вторая очередь строительства парка «Северо-Западный».
Также жители предложили восстановить освещение на территории школы №12 и в частном секторе района, оборудовать новые детские и спортивные площадки и отремонтировать отдельные внутриквартальные проезды. Челябинцы проголосовали за ликвидацию незаконных киосков и несанкционированных автостоянок.
Как сообщили в пресс-службе «ЗВУ», общественники совместно с представителями мэрии передадут перечень объектов губернатору для включения в программу благоустройства на 2019 год.
Фото с сайта mkset.ru