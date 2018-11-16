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Челябинск занял 124-е место в рейтинге чистоты российских городов
16.11.2018 г. 14:08
Фото с сайта cheladmin.ru
Челябинск назвали одним из худших городов-миллионников по уровню чистоты.
Специалисты портала Domofond.ru попросили россиян оценить чистоту в своих городах по 10-балльной шкале. На основании исследования аналитики составили рейтинг. Первое место заняла Анапа с показателем 8,1 балла. Также в тройку вошли Сургут и Саранск.
Челябинск получил 5,3 балла и занял в списке 124-е место. Среди миллионников хуже оценки только у Омска и Волгограда. Другие южноуральские города оказались в рейтинге выше областного центра. Так, Миасс поместили на 56-е место, Магнитогорск — на 64-е, а Златоуст занял 86-ю строчку. Самым худшим городом России по уровню чистоты стал Волоколамск с оценкой 2,6 балла.
Фото с сайта cheladmin.ru
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