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Российский боец ММА силой отнял у челябинца Hummer и поехал отдыхать в клуб
16.11.2018 г. 14:05
В Москве за разбой задержали российского бойца смешанных единоборств Евгения «Бизона» Гонтарева.
По данным телеграм-канала Mash, Гонтарев и два его подельника встретились в Подмосковье с челябинцем, который хотел продать свой Hummer. Боец решил не платить за автомобиль и силой отобрал его у владельца. После этого Евгений Гонтарев отправился в клуб, чтобы отметить день рождения. Продавец обратился в полицию.
Фото: Mash | Мэш / vk.com
Бойца задержали. Спортсмен принял операцию за розыгрыш и пытался побороться с одним из силовиков. Евгений Гонтарев провел в ММА десять боев, в которых одержал три победы и потерпел шесть поражений. Еще один поединок завершился ничьей.
Фото с сайта www.maximonline.ru
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