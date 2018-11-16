Российский боец ММА силой отнял у челябинца Hummer и поехал отдыхать в клуб

В Москве за разбой задержали российского бойца смешанных единоборств Евгения «Бизона» Гонтарева.

По данным телеграм-канала Mash, Гонтарев и два его подельника встретились в Подмосковье с челябинцем, который хотел продать свой Hummer. Боец решил не платить за автомобиль и силой отобрал его у владельца. После этого Евгений Гонтарев отправился в клуб, чтобы отметить день рождения. Продавец обратился в полицию.

Фото: Mash | Мэш / vk.com

Бойца задержали. Спортсмен принял операцию за розыгрыш и пытался побороться с одним из силовиков. Евгений Гонтарев провел в ММА десять боев, в которых одержал три победы и потерпел шесть поражений. Еще один поединок завершился ничьей.

Фото с сайта www.maximonline.ru

Все новости за 16.11.2018 г.»