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Челябинцы в ходе голосования решат, во что превратится городская свалка после рекультивации
16.11.2018 г. 14:00
Судьбу рекультивированной территории челябинской свалки решат с помощью народного голосования.
После рекультивации челябинская свалка станет большим зеленым холмом. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Срок окончания работ по рекультивации объекта перенесли с 2020 на 2019 год.
«Первый анализ показал, что газов там немного по сравнению с крупнейшими полигонами страны, как и фильтрата, поэтому процесс дегазации объекта реально завершить до саммитов», — пишет Владимир Бурматов. После этого свалка станет безвредной для окружающей среды. По словам депутата, дальнейшую судьбу территории определят местные жители на конкурсе.
В пятницу, 16 ноября, в Челябинске работает министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин. Утром он посетил городскую свалку. Глава минприроды пообещал, что ее рекультивацией будет заниматься единственный исполнитель.
Фото с сайта gubernator74.ru
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