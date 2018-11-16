Челябинцы в ходе голосования решат, во что превратится городская свалка после рекультивации

Фото с сайта gubernator74.ru

Судьбу рекультивированной территории челябинской свалки решат с помощью народного голосования.

После рекультивации челябинская свалка станет большим зеленым холмом. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Срок окончания работ по рекультивации объекта перенесли с 2020 на 2019 год.

«Первый анализ показал, что газов там немного по сравнению с крупнейшими полигонами страны, как и фильтрата, поэтому процесс дегазации объекта реально завершить до саммитов», — пишет Владимир Бурматов. После этого свалка станет безвредной для окружающей среды. По словам депутата, дальнейшую судьбу территории определят местные жители на конкурсе.

В пятницу, 16 ноября, в Челябинске работает министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин. Утром он посетил городскую свалку. Глава минприроды пообещал, что ее рекультивацией будет заниматься единственный исполнитель.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 16.11.2018 г.»