Челябинская область лидирует в списке регионов с самыми агрессивными водителями

Фото с сайта vladnews.ru

В Челябинской области живет больше всего автолюбителей, которые признались в опасном вождении.

Исследование провел сервис «Avito.Авто». Почти 30% респондентов из Челябинской области признались в агрессивном стиле вождения. Это самый высокий показатель среди российских регионов. На втором месте оказалась Свердловская область — 24%, замыкает тройку Новосибирская область — 23%.

Наиболее спокойные регионы — Воронежская область и Ставропольский край. Там исследователи обнаружили 14% агрессивных водителей.

Также сервис составил рейтинг наиболее безопасных регионов России. Для этого посчитали долю водителей, которые ни разу не попадали в ДТП. Лидером стал Ставропольский край — 44%. В тройку также вошли Калининградская и Волгоградская области.

Самыми небезопасными регионами оказались Пермский край и Татарстан. В этих субъектах доля водителей, которые ни разу не попадали в ДТП, составила всего 19%. В пятерку небезопасных регионов вошла и Челябинская область с показателем 25%.

Фото с сайта vladnews.ru

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