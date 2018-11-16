Отставка Тефтелева, визит Кобылкина — что дальше?

Фото: телеграм-канал Владимира Бурматова

Обсуждаем смену главы Челябинска и приезд в город министра природных ресурсов и экологии России с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым.

Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

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