Новую свалку в окрестностях Челябинска начнут строить в середине 2020 года

Фото с сайта www.mnr.gov.ru

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин осмотрел объекты, негативно влияющие на окружающую среду в Челябинске.

Глава минприроды работает в Челябинске в пятницу, 16 ноября. Дмитрий Кобылкин проинспектировал металлургическое производство на «Мечеле» и «Мечел-Коксе». Там до 2020 года запланированы меры по снижению вредного влияния на экологию. Объем затрат оценивается в 3 млрд рублей, ожидаемый эффект — сокращение объемов выбросов на 2 тыс. 200 тонн в год.

Дмитрий Кобылкин также посетил закрытую в сентябре челябинскую свалку. Проект рекультивации объекта до 2021 года получил положительное заключение экспертизы. На его реализацию из федерального бюджета выделят 2 млрд рублей. В челябинском кластере построят новый полигон коммунальных отходов. Его планируют разместить в Чишме. По данным министерства природных ресурсов и экологии России, работы начнутся в середине 2020 года.

Заключительным пунктом визита Дмитрия Кобылкина в Челябинск станет совещание с представителями местных и региональных властей по вопросам реализации на Южном Урале федеральных проектов «Чистая страна» и «Чистый воздух».

Фото с сайта www.mnr.gov.ru

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