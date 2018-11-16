Дорожникам разрешили менять асфальт в минусовую температуру и снег

Фото с сайта onf.ru

Росавтодор дал рекомендации по ремонту дорог для компаний и чиновников.

Увидеть асфальтоукладчики на российских дорогах теперь будет можно, когда на улице до -10 и идет небольшой дождь или снег — не более 5 мм осадков в день. И это — с разрешения Росавтодора. Ведомство подготовило методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятной погоде, сообщают «Известия». Однако должны соблюдаться технологии.

Перед работами важно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем. Основание дороги перед укладкой асфальта рекомендуют покрывать битумом. Это предотвратит образование снежных и ледяных корок. Ведомство также советует увеличить число одновременно работающих катков.

Начальник строительной лаборатории Сергей Зарецкий пояснил сайту 31tv.ru, что на качество укладки асфальта влияют соблюдение технологий, температурно-влажностный режим самой смеси и окружающей среды, в том числе состояние дорожной подушки — основания покрытия.

«Подушка» обязательно должна быть осушена, удалена с ней пыль, удалены лишние непонятные предметы. Если она будет влажная, или внутри нее будет влага, то влага, превратившаяся в лед (а лед у нас увеличивается на 8-9%), просто разорвет эту «подушку». И на вышележащих слоях, таких как асфальт, асфальтобетон, появится колея, трещина, прогибы, изгибы и т.д. — дефекты», — пояснил специалист.

По мнению Сергея Зарецкого, качество выполнения работ по новым рекомендациям Росавтодора в первую очередь будет зависеть от добросовестности подрядчиков. Эксперт отметил, что даже сейчас осушение поверхностей делают не достаточно качественно, к тому же довольно непросто будет измерить количество осадков. И этим вполне смогут воспользоваться дорожные компании. Тем более что проблемы могут возникнуть не только в снег.

«Даже в сухую погоду, даже при плюсовой температуре возможно: какая-то пыль — это будет снижение адгезии, пролили битумом, весь битум в пыли, то есть асфальт к щебенке плохо прилипает. В минусовую температуру то же самое: щебенка холодная, асфальт горячий, не прогрели более-менее эту дорожную одежду — адгезия будет плохая, то есть именно сцепление вышележащих слоев с нижележащими. Образуются пустоты — попадает водичка, может плодородный слой появляться, насекомые, разрывать это все, и появляются трещины», — рассказал Сергей Зарецкий.

Как отметил эксперт по инфраструктуре Яков Гуревич, для укладки асфальта в плохую погоду требуются специальные технологии, материалы, оборудование и более высокая квалификация работников. А также больше денег. И несмотря на все это, асфальт получится несколько хуже, чем в идеальных условиях. Поэтому такие работы возможны во время аварийной ситуации, когда дорога начинает резко разрушаться. То есть фактически речь идет о ямочном ремонте.

«В Челябинске погодные условия позволяют, наверное, семь месяцев в году работать. Когда у нас сильные осадки, можно несколько дней таких насчитать. Но проблема в том, что у нас ведь отсутствует стимул делать дешевые качественные дороги. Если вы посмотрите, то дорожники наши отчитываются, или это в планах у них даже стоит — освоить сколько-то миллиардов рублей. Поэтому чем выгоднее для себя они освоили, чем это дороже, соответственно, меньше труда они вложили, тем им выгоднее, а качество для них никакой роли не играет», — прокомментировал Яков Гуревич.

Эксперт привел в пример соседнюю Башкирию, где использование горячего асфальта после 20 ноября запретили законодательно.

«Глава Башкирии, например, вступивший только что в должность, издал первое свое распоряжение, касающееся ремонта дорог в такую погоду. Сказал, что любой чиновник, допустивший такое, будет немедленно уволен (это в распоряжении прямо прописано), а организация, которая вела работы в таких условиях, получит статус недобросовестной — по той простой причине, что все нормальные люди могут обеспечить работу в более комфортных условиях с более высоким качеством и дешевле», — привел пример эксперт.

Пока нередко встречается, что дорожники в разных регионах России кладут асфальт прямо на снег или в лужи. Такие сообщения недавно приходили из Екатеринбурга, где в одном из микрорайонов уложили асфальт ночью на снег в минусовую температуру. О подобном случае, но уже в Челябинске, несколько недель назад сообщили в ОНФ. На улице Трашутина дорогу асфальтировали прямо во время ливня.

Фото с сайта onf.ru

Все новости за 16.11.2018 г.»