Челябинский эксперт назвал три главных ошибки предпринимателей при выходе на внешние рынки

Фото с сайта вэд24.рф

О типичных ошибках потенциальных экспортеров рассказал руководитель отдела экспорта ЧОО «ОПОРА РОССИИ» Павел Золотов.

Самой главной ошибкой отечественных предпринимателей эксперт назвал непонимание кросс-культурных коммуникаций. Российские бизнесмены, по его словам, обладают недостаточно ясным взглядом на экспорт. Из-за этого они не всегда осознают, что на внешнем рынке их ждет непростая конкуренция.

«Здесь у нас одна страна, а там конкуренция идет с двадцатью странами, — тот же Китай. Выходя на международную выставку, наш челябинский предприниматель не понимает, что у закупщика стоит очередь из двадцати других стран. Условно говоря, поставляют из Вьетнама, Таиланда, Турции — и вот мы, из России. То есть мы должны как-то от них отличаться, и люди не знают, как мы должны отличаться»,— прокомментировал Павел Золотов.

Также Павел Золотов обратил внимание на то, что предприниматели, как правило, слишком часто доверяют дистрибьюторам в продвижении своей продукции на внешних рынках. Это вторая ошибка. «Структуру экспорта нужно создавать самому, но идти к ней все равно следует через агентов», — отметил он.

Еще одной ошибкой эксперт считает невнимательное отношение экспортеров к собственной продукции. Производителям необходимо следить за тем, чтобы товар соответствовал всем требованиям в стране назначения. В ряде случаев это позволит избежать крупных финансовых потерь.

«Закупщики китайские подходят — да это даже не про Китай, про любую другую страну — интересуются продукцией, смотрят, а предприниматель не удосужился ее проверить, получить разрешения по ингридиентам, что он может проходить в эту страну по законодательству. Допустим, в России он легко может торговать там, конфетами, а за рубежом у них свои ограничения, а он не удосужился о них узнать. И вроде конфета вкусная, вроде всем нравится, но когда доходит до дела, он не может завести продукцию. Мало того — он может отправить контейнер, а он встанет на таможне, и все, контейнер — в мусорку», — рассказал Павел Золотов.

Павел Золотов привел пример одной российской марки минеральной воды в китайских торговых сетях. Производитель распределил по магазинам несколько десятков тонн продукции, а впоследствии выяснилось, что этикетки бутылок содержали недостоверную информацию. В случае, если это заметил бы кто-то из конкурентов или чиновников надзорных органов, всю партию пришлось бы изымать, что чревато огромными убытками.

Эксперт предлагает решать перечисленные проблемы точечным путем. Павел Золотов уверен, что в нынешней непростой для экспорта ситуации представителей малого бизнеса, ориентированных на внешние рынки, следует выявлять и помогать им индивидуально.

Фото с сайта вэд24.рф

Все новости за 16.11.2018 г.»