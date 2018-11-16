Две челябинки — Наталья Краснова и Ирина Шейк — возглавили рейтинг самых сексуальных женщин России

Фото с сайта www.maximonline.ru

Журнал MAXIM подвел итоги читательского голосования за самую сексуальную женщину России.

Первое место в рейтинге заняла Наталья Краснова — за нее проголосовали почти 10 тыс. человек. Лидерство в читательском голосовании 38-летняя челябинка ранее прокомментировала на своей странице в Instagram.

«Если победу нечаянно присудят мне, то самой сексуальной женщиной будет самая неидеальная: с кривыми зубами, с неправильно сросшейся после перелома стопой, с попой в метр объемом, с большим носом забавный очкарик», — прокомментировала Наталья Краснова. Блогер пообещала приехать на церемонию награждения победителей в домашней одежде, в очках, без макияжа и утягивающего белья.

Второе место с небольшим отрывом от лидера заняла другая представительница Южного Урала — супермодель Ирина Шейк, уроженка Еманжелинска. Замыкает топ-3 телеведущая Анастасия Ивлеева.

Редакция журнала MAXIM пообещала опубликовать окончательный рейтинг в конце декабря — при этом совместят голоса читателей и мнение экспертного жюри.

Наталья Краснова длительное время выступала в КВН, была участницей телевизионных стендап-шоу. 7 июня на прямой линии с президентом Владимиром Путиным она задала вопрос о том, когда блогинг получит статус полноценной профессии. Глава государства напомнил ей, что она, по сути, живет на доходы от рекламы, и согласился с необходимостью формализовать блогеров в правовом поле.

Фото с сайта www.maximonline.ru

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