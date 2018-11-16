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Для рекультивации челябинской свалки будут искать единого исполнителя работ
16.11.2018 г. 11:44
Глава минприроды Дмитрий Кобылкин пообещал, что рекультивацией челябинской свалки будет заниматься единственный исполнитель.
Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин во время визита в Челябинск в пятницу, 16 ноября, посетил закрытую городскую свалку. На осмотре полигона депутат Госдумы Владимир Бурматов попросил главу минприроды, чтобы к рекультивации не были допущены случайные организации. «В других регионах мы на такое насмотрелись: освоение средств нулевое, ничего не сделано и спросить потом не с кого. Нам такого не надо», — пишет Бурматов в своем телеграм-канале.
Губернатор Борис Дубровский поддержал это предложение. Дмитрий Кобылкин пообещал, что рекультивацией городской свалки будет заниматься серьезная организация. Для работ планируют найти единственного исполнителя.
Челябинскую свалку закрыли в сентябре 2018 года. Сейчас идет подготовка проекта ее рекультивации. Работы будут проходить в три этапа. Первые два планируют завершить к июню 2020-го. К этому времени свалка должна стать безвредной для окружающей среды. Третий этап завершится в 2024 году.
Фото с сайта www.mnr.gov.ru
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