В Челябинске откроют два заведения международной сети пиццерий

Фото с сайта pixabay.com

Сеть пиццерий Domino’s Pizza откроет два ресторана в Челябинске.

Заведения появятся в разных частях города: одно — на Комсомольском проспекте, на 40 мест, другое — на улице Свободы, на 50 посетителей. Ожидается, что рестораны откроются до конца 2018 года. В компании сообщили, что в Челябинске будет организована и система доставки пиццы, причем время приезда курьеров к клиентам составит не более 30 минут — это назвали секретом успеха фирмы.

Первый ресторан Domino’s Pizza в России открылся в 1998 году. На данный момент 15 городах работает 162 заведения сети. Из них 52 — по франчайзингу, который компания запустила в марте 2016 года. Еще десять ресторанов планируют открыть в России в ближайшие пять лет.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 16.11.2018 г.»