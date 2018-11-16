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В Челябинске откроют два заведения международной сети пиццерий
16.11.2018 г. 11:39
Фото с сайта pixabay.com
Сеть пиццерий Domino’s Pizza откроет два ресторана в Челябинске.
Заведения появятся в разных частях города: одно — на Комсомольском проспекте, на 40 мест, другое — на улице Свободы, на 50 посетителей. Ожидается, что рестораны откроются до конца 2018 года. В компании сообщили, что в Челябинске будет организована и система доставки пиццы, причем время приезда курьеров к клиентам составит не более 30 минут — это назвали секретом успеха фирмы.
Первый ресторан Domino’s Pizza в России открылся в 1998 году. На данный момент 15 городах работает 162 заведения сети. Из них 52 — по франчайзингу, который компания запустила в марте 2016 года. Еще десять ресторанов планируют открыть в России в ближайшие пять лет.
Фото с сайта pixabay.com
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