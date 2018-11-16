Южноуральским предпринимателям сдадут в аренду невостребованную недвижимость региональных учреждений

Фото с сайта newsnn.ru

Министерство имущества области расширило перечень неиспользуемых объектов недвижимости.

В новую редакцию вошли помещения областного наркодиспансера и Златоустовского техникума технологии и экономики. Учебное заведение не использует одно здание площадью более 1,5 тыс. кв. метров, а также мастерские и гараж. Ведомство дало согласие на передачу объектов в аренду предпринимателям.

Всего областное минимущества выдало с начала года более 300 подобных разрешений. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что предприниматели могут выкупить арендуемые помещения на льготных условиях.

Фото с сайта newsnn.ru

Все новости за 16.11.2018 г.»