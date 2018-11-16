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В Магнитогорске и Златоусте появятся МФЦ для предпринимателей
16.11.2018 г. 11:29
«Территория бизнеса» откроет отделения в двух городах Челябинской области.
О перспективах расширения мер поддержки малого бизнеса в регионе губернатор Борис Дубровский рассказал на встрече с предпринимателями. По его словам, в ближайшее время в Магнитогорске и Златоусте откроются площадки МФЦ «Территория бизнеса». Этот вопрос прорабатывает экономический блок правительства.
Предприниматели отметили, что сейчас поддержка в первую очередь требуется фермерам. Глава региона поручил создать в рамках МФЦ информационный центр для аграриев и организовать выездные консультации. Коммерсанты, уже работающие с «Территорией бизнеса», в будущем на постоянной основе смогут пользоваться индивидуальной помощью специалистов центра. Также до конца года представители МФЦ пообещали запустить мобильное приложение.
Фото с сайта econom-chelreg.ru
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