В Магнитогорске и Златоусте появятся МФЦ для предпринимателей

Фото с сайта econom-chelreg.ru

«Территория бизнеса» откроет отделения в двух городах Челябинской области.

О перспективах расширения мер поддержки малого бизнеса в регионе губернатор Борис Дубровский рассказал на встрече с предпринимателями. По его словам, в ближайшее время в Магнитогорске и Златоусте откроются площадки МФЦ «Территория бизнеса». Этот вопрос прорабатывает экономический блок правительства.

Предприниматели отметили, что сейчас поддержка в первую очередь требуется фермерам. Глава региона поручил создать в рамках МФЦ информационный центр для аграриев и организовать выездные консультации. Коммерсанты, уже работающие с «Территорией бизнеса», в будущем на постоянной основе смогут пользоваться индивидуальной помощью специалистов центра. Также до конца года представители МФЦ пообещали запустить мобильное приложение.

Фото с сайта econom-chelreg.ru



Все новости за 16.11.2018 г.»