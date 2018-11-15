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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
УФАС заведет дело на «Первый кеговый» за рекламу на воздушном шаре в Магнитогорске
15.11.2018 г. 16:02
Фото с сайта news.ykt.ru
Челябинское управление ФАС признало ненадлежащей рекламу магазина «Первый кеговый» в Магнитогорске.
Воздушный шар с рекламой был установлен рядом с магазином на улице Зеленый Лог, 34. На аэростате была указана информация с названием торговой точки и ценой на продукцию. Ведомство провело на сайте опрос о восприятии воздушного шара и текста. Почти половина респондентов отметили, что реклама ассоциируется с магазином.
Согласно закону, продвигать алкогольную продукцию с помощью рекламных конструкцию запрещено. В отношении компании будет возбуждено административное дело. В августе 2018 года аналогичное решение было вынесено по рекламе магазина в Челябинске, сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.
Фото с сайта news.ykt.ru
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