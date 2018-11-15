Борис Дубровский объявил об уходе Евгения Тефтелева с поста мэра Челябинска

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский объявил о смене главы Челябинска. Заявление прозвучало в четверг, 15 ноября, на встрече с руководством города, главами городских районов и депутатами городской думы в резиденции губернатора.

Смена главы города позволит придать новый импульс развитию города и улучшению качества жизни челябинцев, считает Борис Дубровский. «За прошедшие четыре года в городе удалось достичь определенных результатов, хотя, были и ошибки, и сложности, мы все хорошо о них знаем. Сейчас перед Челябинском встают новые задачи, нужен новый импульс для развития. Городская администрация должна работать эффективнее, более открыто, быть в постоянном диалоге с жителями», — приводит слова главы региона телеграм-канал «Молнии Дубровского». Временно исполняющего обязанности мэра назначат на заседании гордумы, которое пройдет 20 ноября.

По мнению Дубровского, глава Челябинска должен обладать несколькими качествами. «Во-первых, это должен быть человек, хорошо знакомый с городским хозяйством, специалист во всех сферах городской жизни. Во-вторых, он должен быть открытым для людей, жить их интересами, заботами и нуждами, слышать земляков, реагировать на их наказы. В-третьих, важно, чтобы это был патриот Челябинска, человек, который любит наш город и сможет неравнодушно и ответственно руководить столицей региона», — заявил губернатор.

Тефтелев стал главой администрации Челябинска в декабре 2014 года. До этого четыре года был мэром Магнитогорска.

Фото с сайта gubernator74.ru

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