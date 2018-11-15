Глава минприроды Дмитрий Кобылкин осмотрит закрытую челябинскую свалку

Фото с сайта www.mnr.gov.ru

В столицу Южного Урала с рабочим визитом приедет глава минприроды России.

Визит состоится в пятницу, 16 ноября. Рабочая программа Дмитрия Кобылкина в Челябинске начнется с посещения предприятий «Мечел» и «Мечел-Кокс», где в данный момент проходит независимый экологический аудит.

Затем министр осмотрит челябинский полигон коммунальных отходов, который был закрыт в сентябре. Дмитрий Кобылкин оценит масштабы предстоящей рекультивации свалки площадью 74 га. По данным пресс-службы минприроды России, на объекте завершены инженерные изыскания и получено положительное заключение экспертизы на проект. По итогам осмотра будет сфомирован план действий для начала работ на объекте.

Затем министр проведет с представителями местных и региональных властей совещание по вопросам реализации в Челябинской области федеральных проектов «Чистая страна» и «Чистый воздух».

Фото с сайта www.mnr.gov.ru

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