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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Южноуральцев просят не выходить на тонкий лед
15.11.2018 г. 15:22
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Сотрудники МЧС предупреждают об опасностях тонкого льда и зимней рыбалки.
В четверг, 15 ноября, сотрудники МЧС отметили на Шершневском водохранилище опасные участки запрещающими аншлагами. Также они раздали рыбакам памятки с правилами безопасного поведения. Южноуральцам рекомендуют не выходить на лед, пока его толщина не достигнет 10 сантиметров.
Региональное управление МЧС напоминает, что выезжать на замерзшую поверхность водоемов на автомобиле запрещено. При выходе на лед необходимо иметь при себе спасательный жилет, веревку с грузом и заряженный телефон.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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