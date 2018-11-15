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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Южноуралец после четырех месяцев колонии выплатил полмиллиона пенсионерке, которую сбил на своем Land Rover
15.11.2018 г. 13:33
На Южном Урале судебные приставы взыскали 535 тыс. рублей с водителя Land Rover, который сбил пенсионерку.
По факту ДТП в ноябре 2017 года суд приговорил 24-летнего южноуральца к ограничению свободы на один год и обязал выплатить пострадавшей 500 тыс. рублей. Парень не спешил добровольно исполнять решение суда. В феврале 2018 года южноуральца уведомили о возбуждении исполнительного производства. У парня не было источников дохода и денег на счетах, поэтому было принято решение об аресте внедорожника. Пристав сфотографировал показания одометра и назначил режим хранения без права пользования. Кроме того, южноуральцу запретили выезжать за границу.
После ареста автомобиля парень выплатил пенсионерке 5 тыс. рублей. Несмотря на ограничение водительских прав, владелец продолжал пользоваться автомобилем. Тогда ему заменили наказание на четыре месяца и 23 дня колонии-поселения. Когда парень вышел из колонии, его отец встретился с пенсионеркой и выплатил ей необходимую сумму. После погашения исполнительского сбора в 35 тыс. рублей с машины сняли арест, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Фото с сайта lgotnik.com
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