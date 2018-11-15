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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
ЮНЕСКО присвоила «Горному Уралу» официальный статус биосферного заповедника
15.11.2018 г. 13:30
В Челябинской области появился биосферный резерват в горнозаводской зоне.
Сертификат ЮНЕСКО получил заповедник «Горный Урал». В него входят несколько памятников природы в окрестностях Златоуста, Миасса, Карабаша и в Кусинском районе. В их числе — нацпарк «Таганай», озера Тургояк, Серебры и Уфимское, Аршинский заказник, реки Киалим и Куштумга. Управлять территорией будет координационный совет, в который входят представители региональных властей, общественных организаций и научные сотрудники.
Заявку на создание биосферного резервата на Южном Урале подали в ЮНЕСКО еще в конце 2017 года. По словам экологов, международный статус поможет сохранить баланс между активным использованием биоресурсов и охраной уникальных экосистем. Заповедник поможет привлечь местных жителей к сохранению уникальных природных богатств региона через развитие организованного туристического потока.
Сейчас во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО включено порядка 700 объектов в 122 странах. В России находятся 43 таких объекта.
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