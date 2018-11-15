ЮНЕСКО присвоила «Горному Уралу» официальный статус биосферного заповедника

В Челябинской области появился биосферный резерват в горнозаводской зоне.

Сертификат ЮНЕСКО получил заповедник «Горный Урал». В него входят несколько памятников природы в окрестностях Златоуста, Миасса, Карабаша и в Кусинском районе. В их числе — нацпарк «Таганай», озера Тургояк, Серебры и Уфимское, Аршинский заказник, реки Киалим и Куштумга. Управлять территорией будет координационный совет, в который входят представители региональных властей, общественных организаций и научные сотрудники.

Заявку на создание биосферного резервата на Южном Урале подали в ЮНЕСКО еще в конце 2017 года. По словам экологов, международный статус поможет сохранить баланс между активным использованием биоресурсов и охраной уникальных экосистем. Заповедник поможет привлечь местных жителей к сохранению уникальных природных богатств региона через развитие организованного туристического потока.

Сейчас во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО включено порядка 700 объектов в 122 странах. В России находятся 43 таких объекта.

Все новости за 15.11.2018 г.»