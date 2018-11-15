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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Челябинск вошел в десятку городов России с худшими дорогами
15.11.2018 г. 13:21
Фото с сайта onf.ru
34% челябинцев считают состояние городских дорог неудовлетворительным.
Рейтинг составил сервис SuperJob. Исследователи опросили жителей 37 городов России. Аналитики попросили оценить состояние городских дорог. Челябинск занял в рейтинге 30-е место с 2,79 балла. Всего 1% респондентов считают городские дороги отличными, 11% — хорошими. 54% опрошенных оценивают состояние челябинских дорог как удовлетворительное, а 34% — как неудовлетворительное.
Первое место в рейтинге заняла Тюмень с показателем 4,25 балла. 40% опрошенных считают городские дороги отличными. Также в тройку лидеров вошли Набережные Челны и Москва. Замыкает список Владивосток, где 60% респондентов считают состояние дорог неудовлетворительным.
Фото с сайта onf.ru
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