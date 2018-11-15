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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В Катав-Ивановске снова произошло землетрясение
15.11.2018 г. 13:01
На Южном Урале зафиксирована повышенная сейсмическая активность.
Разовый подземный толчок магнитудой 4,4 балла сейсмические службы зафиксировали в 12:48. Эпицентр землетрясения находился в 21 км юго-западнее Катав-Ивановска на глубине 10 км. В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило более 50 звонков от местных жителей с сообщениями о подземных толчках. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, рабочая группа проводит проверку социально-значимых объектов, инфраструктуры и жилых домов. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.
В Катав-Ивановском районе уже не впервые регистрируется повышенная сейсмическая активность. Так, 5 сентября в результате землетрясения и последовавших афтершоков, в городе оказались повреждены районная больница и несколько десятков жилых домов. Ущерб от подземных толчков оценили почти в 40 млн рублей. А спустя несколько дней в безлюдной горной местности близ Катав-Ивановска сошел массивный грязевой поток. Его причиной также назвали сейсмическую активность.
Скриншот с сайта www.gsras.ru
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