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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Наталью Лощинину избрали на пост главы Коркинского района
15.11.2018 г. 11:48
Фото с сайта chel.spravedlivo.ru
Депутаты в четверг, 15 ноября, на внеочередном собрании избрали нового главу Коркинского района.
Участники заседания единогласно избрали главой Коркинского района Наталью Лощинину. Ранее она занимала пост председателя районного собрания депутатов. Также на должность главы претендовали замруководителя Коркино Вадим Галямов и ветеран МВД Андрей Семенов.
Прежний глава Коркинского района Евгений Валахов подал в отставку в сентябре. По информации СМИ, его уход связан с проверкой деятельности районной администрации Контрольно-счетной палатой области.
Фото с сайта chel.spravedlivo.ru
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