На Южном Урале задержали подозреваемого в нападении с ножом на продавца киоска

Фото с сайта sledcom.ru

Следователи задержали южноуральца, которого подозревают в покушении на убийство сотрудницы торгового павильона.

По данным регионального управления СК, 30-летний пьяный мужчина утром 9 ноября 2018 года в Кыштыме с ножом напал на сотрудницу торгового павильона. Женщина попала в больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

Фото с сайта novostipmr.com

Все новости за 15.11.2018 г.»