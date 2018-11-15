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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
На Южном Урале задержали подозреваемого в нападении с ножом на продавца киоска
15.11.2018 г. 11:09
Фото с сайта sledcom.ru
Следователи задержали южноуральца, которого подозревают в покушении на убийство сотрудницы торгового павильона.
По данным регионального управления СК, 30-летний пьяный мужчина утром 9 ноября 2018 года в Кыштыме с ножом напал на сотрудницу торгового павильона. Женщина попала в больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения.
Фото с сайта novostipmr.com
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