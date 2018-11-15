В Челябинской области на местного жителя завели уголовное дело за взятку полицейскому

Фото с сайта www.amur.info

На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику ГИБДД.

В начале ноября 2018 года в Карабаше мужчину за нарушения правил дорожного движения остановил инспектор ДПС. Автолюбитель предложил полицейскому 5 тыс. рублей за уход от ответственности. Инспектор предупредил мужчину о том, что тот нарушает закон, однако переубедить его не удалось.

В управлении Следственного комитета по области возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве. Сейчас решается вопрос о предьявлении обвинения нарушителю, сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчине грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до года.

Фото с сайта www.amur.info



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