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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В Челябинской области на местного жителя завели уголовное дело за взятку полицейскому
15.11.2018 г. 10:18
Фото с сайта www.amur.info
На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику ГИБДД.
В начале ноября 2018 года в Карабаше мужчину за нарушения правил дорожного движения остановил инспектор ДПС. Автолюбитель предложил полицейскому 5 тыс. рублей за уход от ответственности. Инспектор предупредил мужчину о том, что тот нарушает закон, однако переубедить его не удалось.
В управлении Следственного комитета по области возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве. Сейчас решается вопрос о предьявлении обвинения нарушителю, сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчине грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до года.
Фото с сайта www.amur.info
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