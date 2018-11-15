Южноуральские лесники в преддверии праздников усилили контроль за вырубкой хвойных деревьев

Фото с сайта novosti44.ru

Главное управление лесами региона начало предновогоднюю кампанию.

Лесные инспекторы вместе с полицейскими начали совместные рейды в местах возможных незаконных рубок и вывоза хвойных деревьев. По словам представителя ведомства Алексея Шабунина, непосредственно перед Новым годом организуют и стационарные посты.

За незаконную рубку елок, сосен и пихт лесным браконьерам грозят штрафы. Их сумма варьируется от 3 тыс. рублей для физлиц до 300 тыс. для организаций. Использованные при рубке орудия и срубленные деревья конфискуют, а нанесенный лесному хозяйству ущерб придется возместить. В случае, если он превысит 5 тыс. рублей, нарушителей привлекут к уголовной ответственности.

Фото с сайта novosti44.ru



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