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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Южноуральские лесники в преддверии праздников усилили контроль за вырубкой хвойных деревьев
15.11.2018 г. 10:15
Фото с сайта novosti44.ru
Главное управление лесами региона начало предновогоднюю кампанию.
Лесные инспекторы вместе с полицейскими начали совместные рейды в местах возможных незаконных рубок и вывоза хвойных деревьев. По словам представителя ведомства Алексея Шабунина, непосредственно перед Новым годом организуют и стационарные посты.
За незаконную рубку елок, сосен и пихт лесным браконьерам грозят штрафы. Их сумма варьируется от 3 тыс. рублей для физлиц до 300 тыс. для организаций. Использованные при рубке орудия и срубленные деревья конфискуют, а нанесенный лесному хозяйству ущерб придется возместить. В случае, если он превысит 5 тыс. рублей, нарушителей привлекут к уголовной ответственности.
Фото с сайта novosti44.ru
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