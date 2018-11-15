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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Общественники обнаружили в Челябинске около 30 незаконных точек продаж незамерзайки
15.11.2018 г. 10:14
Активисты ОНФ провели мониторинг точек продаж незамерзайки в Челябинске.
Общественники обнаружили на улицах Челябинска около 30 точек, где продавцы не смогли предоставить документы на продукцию и разрешения на торговлю.
«Если в прошлом году на подобных точках мы встречали сомнительную жидкость, разлитую по трехлитровым емкостям и ценою в 50 рублей, то в этом незамерзайка сомнительного качества продается пятилитровками по 100 рублей. Тара, цвет продукта и запах абсолютно идентичны», — сообщил член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.
Общественники также обнаружили, что на Комсомольском проспекте незамерзайку продают не только вдоль дорог, но и в киоске с овощами и фруктами. Это нарушает санитарные нормы и правила торговли, заявили в региональном штабе ОНФ. Кроме того, при реализации незамерзайки продавцы не выдают кассовые или товарные чеки.
Активисты призывают представителей местной власти, правоохранительных органов и областного управления Роспотребнадзора подключиться к решению проблемы.
Фото с сайта onf.ru
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