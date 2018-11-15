- 67.9975р. + 0.3163
- 76.7556р. + 0.6819
-
09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
На Южном Урале благоустроят границу между Европой и Азией
15.11.2018 г. 09:22
В Челябинской области на территории знака «Европа-Азия» планируют создать туристическую зону.
С инициативой выступили члены совета ветеранов Златоуста. Свои предложения они высказали председателю областного Заксобрания Владимиру Мякушу. Ветераны пожаловались на то, что построенный в 1980-х годах на трассе М5 обелиск на границе двух частей света начинает разрушаться, а территория вокруг него находится в запущенном состоянии.
Владимир Мякуш рассказал, что областное правительство сейчас занимается этим вопросом. «Минкульт уже работает с художниками и архитекторами по созданию проекта нового знака «Европа-Азия». Параллельно идет поиск инвестора для развития прилегающей территории. Этот объект обладает большим туристическим потенциалом, и мы должны серьезно подойти к его благоустройству», — цитирует спикера пресс-служба ЗСО.
Фото с сайта zs74.ru
- 12.11.2018 г. Мэрию Чебаркуля обязали через суд узаконить права на городской водопровод
- 12.11.2018 г. Евгений Тефтелев поручил до конца ноября достроить фонтан в Металлургическом районе
- 09.11.2018 г. На благоустройство дворов в Челябинской области в 2019 году выделят 1,5 млрд рублей
- 08.11.2018 г. В Челябинске начали обсуждать планы по благоустройству на 2019 год
- 06.11.2018 г. Жители Челябинской области выбирают объекты для благоустройства в 2019 году