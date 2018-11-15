На Южном Урале благоустроят границу между Европой и Азией

Фото с сайта zs74.ru

В Челябинской области на территории знака «Европа-Азия» планируют создать туристическую зону.

С инициативой выступили члены совета ветеранов Златоуста. Свои предложения они высказали председателю областного Заксобрания Владимиру Мякушу. Ветераны пожаловались на то, что построенный в 1980-х годах на трассе М5 обелиск на границе двух частей света начинает разрушаться, а территория вокруг него находится в запущенном состоянии.

Владимир Мякуш рассказал, что областное правительство сейчас занимается этим вопросом. «Минкульт уже работает с художниками и архитекторами по созданию проекта нового знака «Европа-Азия». Параллельно идет поиск инвестора для развития прилегающей территории. Этот объект обладает большим туристическим потенциалом, и мы должны серьезно подойти к его благоустройству», — цитирует спикера пресс-служба ЗСО.

Фото с сайта zs74.ru

Все новости за 15.11.2018 г.»