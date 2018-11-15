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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В Челябинске прошли обыски в квартирах людей, «осквернивших» трансформаторную будку лозунгами против пенсионной реформы
15.11.2018 г. 09:14
Правозащитники сообщили об обысках в квартирах челябинцев, которые выступили с критикой пенсионной реформы.
О давлении со стороны силовиков на авторов скандальных надписей рассказал в четверг, 15 ноября, адвокат Андрей Лепехин. «Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов одновременно стали стучаться и врываться в квартиры фигурантов дела. Накануне один из проправительственных телеграм-каналов написал о том, что ребята якобы были связаны с анархистом из Архангельска, который взорвал здание ФСБ. У некоторых из них обыски проводят второй раз, изъяли телефоны, ноутбуки, и эти вещи находятся у следователей, их не возвращают», — цитирует правозащитника 74.ru.
6 октября пятеро челябинцев разрисовали трансформаторную будку и бытовку в одном из дворов в Калининском районе. На постройках они написали «Наша бедность — их прибыль» и «Пенсионная реформа». Надписи сопровождал рисунок, изображающий человека в костюме и короне и пенсионерку. В тот же день активистов задержала полиция. Стражи порядка сочли рисунки «осквернением общественных зданий и сооружений» и возбудили дело о вандализме.
Фото с сайта zapad24.ru
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