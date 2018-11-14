В Челябинске предложили провести опрос по аудиорекламе на улицах

Фото с сайта cheladmin.ru

Против назойливой аудиорекламы на улицах Челябинска выступил член региональной Общественной палаты.

На проблему обратил внимание Андрей Минченко. На своей странице в Facebook он отметил, что аудиореклама настойчиво захватывает новые пешеходные пространства. Если раньше «стрит-радио» можно было услышать только на Кировке и в парке имени Гагарина, то теперь оно звучит и на других центральных улицах.

«Убогий визуальный ряд на улицах давно стал привычным. Но и раздражает он жителей не слишком сильно, так как каждый человек всегда волен перевести свой взгляд на что-то приятное. А вот не слушать уличную аудиорекламу, назойливо заливающую в уши информационный мусор, почти невозможно. Это не телевизор и не интернет — человек не может ее выключить», — пишет Андрей Минченко.

Член Общественной палаты отметил, что громкоговорители вешают на фонарные столбы с одобрения местных властей. Андрей Минченко предложил провести общегородское голосование по теме аудиорекламы. Для этого можно использовать сервис портала региональных госуслуг, подчеркнул он.

Ранее проблему звукового информационного мусора на центральных улицах Челябинска неоднократно поднимал лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. В своем сообществе во «ВКонтакте» он публиковал видеоролики и собирал мнения подписчиков по этой теме.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 14.11.2018 г.»