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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В Челябинске до вечера 15 ноября объявили режим НМУ
14.11.2018 г. 16:00
Фото с сайта pravmin74.ru
Неблагоприятные метеоусловия в Челябинске могут стать причиной образования смога в четверг, 15 ноября.
В гидрометцентре сообщили, что до вечера четверга в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, которые будут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Это слабый ветер и инверсия. В такие периоды заводам рекомендуют снизить объемы производства, чтобы было меньше выбросов.
Сохранится ли режим НМУ до пятницы, пока не известно. В этот день в Челябинск приедет министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Ранее во время визитов федеральных чиновников неблагоприятных метеоусловий в городе не наблюдалось.
Фото с сайта pravmin74.ru
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