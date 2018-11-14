В Челябинске до вечера 15 ноября объявили режим НМУ

Фото с сайта pravmin74.ru

Неблагоприятные метеоусловия в Челябинске могут стать причиной образования смога в четверг, 15 ноября.

В гидрометцентре сообщили, что до вечера четверга в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, которые будут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Это слабый ветер и инверсия. В такие периоды заводам рекомендуют снизить объемы производства, чтобы было меньше выбросов.

Сохранится ли режим НМУ до пятницы, пока не известно. В этот день в Челябинск приедет министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Ранее во время визитов федеральных чиновников неблагоприятных метеоусловий в городе не наблюдалось.

Фото с сайта pravmin74.ru

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