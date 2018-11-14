Промышленная группа «Метран» начинает расширять производство в Челябинске

Фото с сайта mineconom74.ru

«Метран» построит в Челябинске вторую очередь производства.

Объявление об этом сделано 13 ноября в рамках Международной научной конференции «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2018». Закладка первого камня на месте будущей стройки планируется в мае 2019 года. Сдача в эксплуатацию ожидается к концу 2020 года. Новые корпуса расположатся рядом с действующим офисно-производственным комплексом «Метрана». Площадь составит 20 тыс. квадратных метров. Реализация проекта рассчитана на два года. Проектные работы планируется начать уже этой осенью.

«В основном будет расширен выпуск клапанов, запорной арматуры, оборудования для регулирования давления, а также систем и средств для измерения расхода и коммерческого учета жидкости и газа», — отметил президент корпорации Emerson Майкл Трейн.

С запуском проекта для предприятий России и стран СНГ станут доступны новые отечественные средства автоматизации и регулирования технологических процессов. Руководство области готово оказать максимальную поддержку при реализации проекта, поскольку речь идет о прямых иностранных инвестициях, сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.

Фото с сайта mineconom74.ru



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