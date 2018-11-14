Ритейлеры ожидают рекордной выручки в «черную пятницу»

Фото с сайта babyben.ru

Газета «Коммерсантъ» опубликовала прогноз результатов традиционной распродажи, которая состоится 23-25 ноября.

Ритейлеры рассчитывают, что россияне в онлайне и офлайне потратят на 57% больше, чем в 2017 году. Их расходы в «черную пятницу» могут достигнуть 52 млрд рублей, следует из прогноза Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и подразделения «Бизнес» «Вымпелкома».

В объединенной компании «Связного» и «Евросети» сообщили, что уже запустили свою распродажу. Там ожидают, что количество заказов в интернет-магазинах вырастет минимум в два раза к обычному уровню, и предполагают, что самой популярной товарной категорией в этот период станут смартфоны высоких и средних ценовых сегментов, а также аксессуары к ним.

В Ozon.ru уверены, что продажи некоторых категорий могут вырасти больше чем на 57%, например, одежды и детских товаров.

Фото с сайта babyben.ru



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