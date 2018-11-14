Россияне назвали самым надежным способом трудоустройства личные связи

65% россиян при устройстве на новую работу используют контакты среди родственников и друзей, выяснили аналитики.

На втором месте после личных связей — соцсети. Таким образом работу искали почти четверть респондентов. С 2017 года использовать соцсети с этой целью стали чаще. Возросло доверие и к государственным службам занятости. Через них подбирали новое место 18% респондентов. Такие данные получил исследовательский холдинг «Ромир» во время октябрьского общероссийского опроса.

При этом 60% респондентов не меняли место работы довольно давно — последние пять лет. Тех, кому приходилось это делать за данный период времени, — 14%. Каждый десятый перешел на новое место в течение прошедшего года. Наиболее часто меняют работу респонденты из группы с низкими доходами и молодежь.

Кроме связей, соцсетей и служб занятости, для поиска работы используют частные агентства. К их услугам прибегали еще 13% участников опроса, а 15% сообщили, что выбирали другие способы. Причем люди с высокими доходами выбирают соцсети и агентства по подбору персонала. Чаще других они обращаются и в службы занятости. У респондентов со средними доходами был популярен ответ «личные связи».

Опрос также показал, что большинство россиян не стремится переехать ради новой работы. О готовности к смене места жительства внутри страны заявили 18% опрошенных. Еще около 5% могли бы переехать в другие страны, в частности, Армению и Белоруссию. 77% ответили категорическим отказом. Среди факторов, которые могли бы сподвигнуть на переезд, опрошенные отметили низкие заработки, отсутствие перспектив в жизни и отсутствие работы, плохую экологию и неблагоприятный климат.





Все новости за 14.11.2018 г.»